В Берестовицком районе мужчину до смерти искусали собаки его дочери

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Инцидент произошел вечером 19 мая на хуторе Уснар-Дольный. В местную больницу из дома доставили 81-летнего мужчину. На нем было множество рваных укушенных ран головы, шеи, туловища и конечностей. От полученных травм пенсионер скончался в медицинском учреждении.По месту жительства мужчины незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа., – сообщила sb.by. –