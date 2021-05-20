В Берестовицком районе мужчину до смерти искусали собаки его дочери

В Берестовицком районе на пенсионера напали собаки его дочери.
Фото: СК
Инцидент произошел вечером 19 мая на хуторе Уснар-Дольный. В местную больницу из дома доставили 81-летнего мужчину. На нем было множество рваных укушенных ран головы, шеи, туловища и конечностей. От полученных травм пенсионер скончался в медицинском учреждении.
По месту жительства мужчины незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.
– На момент случившегося погибший находился дома один. Незадолго до произошедшего пенсионер выпивал. Его лежащим на полу дома с телесными повреждениями обнаружила 83-летняя супруга, – сообщила sb.by официальный представитель СК по Гродненской области Мария Трушинская. – Женщина рассказала, что их дочь занимается разведением собак, которые имеют свободный доступ в дом. Всего на территории частной собственности проживает 8 питомцев, среди них есть ротвейлеры. В ходе опроса супруга погибшего рассказала, что мужчина, когда выпивал, вел себя агрессивно по отношению к животным. По факту случившегося Берестовицким районным отделом СК проводится проверка, выясняются обстоятельства нападения. Опрошены родственники и соседи погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Берестовицком районе мужчину до смерти искусали собаки его дочери
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