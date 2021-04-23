В Белстате рассказали об итогах республиканского субботника

В республиканском субботнике, состоявшемся 17 апреля, приняли участие 2375 тысячи человек, начислено денежных средств для перечисления – 10 367,5 тысячи рублей, что на 13,8% больше, чем было в минувшем году, сообщается на официальном сайте Национального статистического комитета.
В ходе субботника благоустраивались и приводились в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов, историко-культурные ценности, мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
50% заработанных в этот день денег направляется Министерству здравоохранения на укрепление материально-технической базы медучреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от коронавируса для обеспечения доступности вакцинации для населения. Вторая половина заработанных денежных средств направляется в распоряжение облисполкомов и Мингорисполкома. Они пойдут на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен ВОВ.
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