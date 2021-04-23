В Белстате рассказали об итогах республиканского субботника

В ходе субботника благоустраивались и приводились в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов, историко-культурные ценности, мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.50% заработанных в этот день денег направляется Министерству здравоохранения на укрепление материально-технической базы медучреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от коронавируса для обеспечения доступности вакцинации для населения. Вторая половина заработанных денежных средств направляется в распоряжение облисполкомов и Мингорисполкома. Они пойдут на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен ВОВ.