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  2. В Беловежской пуще собрали тонну желудей дуба черешчатого для лесоразведения

В Беловежской пуще собрали тонну желудей дуба черешчатого для лесоразведения

В Национальном парке "Беловежская пуща" собрали урожай желудей. Об этом сообщается на официальном сайте нацпарка. 


– Гордость пущи – естественные насаждения дуба черешчатого. Были замечены и экземпляры дуба скального, возраст которых в некоторых случаях достигает 400–450 лет. В целом по территории национального парка произрастает 4575,2 га разновозрастных дубрав естественного происхождения. На 58,7 га из них растет дуб скальный. Этот вид занесен в Красную книгу Беларуси, – пояснили в отделе охраны леса и лесного хозяйства.

Специалисты подчеркивают, что особенность дуба черешчатого – неравномерность плодоношения по годам. Обильный урожай желудей созревает через 6–7 лет. 

– В этом году мы не можем похвастаться большим количеством урожая. Но работники лесной охраны собрали 1 тыс. кг желудей дуба черешчатого. Потом их посеют в лесном питомнике, из них вырастут сеянцы, которые будут применяться для создания лесных культур, – прокомментировали в природоохранном учреждении. 

Фото из архива БЕЛТА
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