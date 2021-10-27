В Беловежской пуще собрали тонну желудей дуба черешчатого для лесоразведения

В Национальном парке "Беловежская пуща" собрали урожай желудей. Об этом сообщается на официальном сайте нацпарка.
– Гордость пущи – естественные насаждения дуба черешчатого. Были замечены и экземпляры дуба скального, возраст которых в некоторых случаях достигает 400–450 лет. В целом по территории национального парка произрастает 4575,2 га разновозрастных дубрав естественного происхождения. На 58,7 га из них растет дуб скальный. Этот вид занесен в Красную книгу Беларуси, – пояснили в отделе охраны леса и лесного хозяйства.
Специалисты подчеркивают, что особенность дуба черешчатого – неравномерность плодоношения по годам. Обильный урожай желудей созревает через 6–7 лет.
– В этом году мы не можем похвастаться большим количеством урожая. Но работники лесной охраны собрали 1 тыс. кг желудей дуба черешчатого. Потом их посеют в лесном питомнике, из них вырастут сеянцы, которые будут применяться для создания лесных культур, – прокомментировали в природоохранном учреждении.
Фото из архива БЕЛТА