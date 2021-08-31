В Беловежской пуще провели учеты дневных хищных птиц и черного аиста

Учеты дневных хищных птиц и черного аиста проведены на территории Национального парка «Беловежская пуща» специалистами этого природоохранного учреждения.





– В течение лета этого года сотрудниками научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» была проведена большая работа по выяснению актуальной численности гнездящихся дневных пернатых хищников и черного аиста, – проинформировали в нацпарке. – Основная методика учетов – визуальное обследование территории с помощью бинокля и зрительной трубы из серии учетных точек, расположенных вокруг обследуемого лесного массива.

В природоохранном учреждении пояснили, что Беловежская пуща, помимо прочего, является одной из ключевых «территорий, важных для птиц» (Important Bird Areas (IBA)). Программа IBA начала свою деятельность в 1980-х годах по инициативе международной природоохранной ассоциации BirdLife International и направлена на выявление и сохранение территорий, которые имеют важное значение для жизни птиц. В ней участвуют более 170 стран во всем мире. В настоящее время в Беларуси выделены 53 территории, важные для птиц, что составляет порядка 8 процентов площади страны.

– Территория Беловежской пущи имеет важное региональное значение для сохранения многих представителей лесной авиафауны, – отметили в научном отделе нацпарка. – Одними из знаковых видов птиц для данной местности являются большой подорлик, обыкновенный осоед, малый подорлик и черный аист. Именно этим видам был посвящен основной объем учетных и мониторинговых работ, которыми были охвачены преимущественно южная и центральная части национального парка и его охранной зоны.

Продолжительность наблюдения на каждой из выбранных точек составляла не менее 4 часов в период с 10:00 до 15:00, когда птицы проявляют наибольшую летную активность. Кроме этого, регистрировались все другие виды (всего 12) дневных хищных птиц.

– Можно констатировать, что численность гнездящихся больших и малых подорликов, обыкновенного осоеда и черного аиста в Беловежской пуще стабильна, что не может не вселять оптимизма, – подчеркнули в нацпарке.

Планируется, что исследования будут продолжены и в следующем году. Работы ведутся в рамках природоохранного проекта, реализуемого Национальным парком «Беловежская пуща» и ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» при финансовой поддержке Франкфуртского зоологического общества.

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