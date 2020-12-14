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В Белорусской филармонии триумфально завершился год Чайковского

И «Спящая красавица», и «Франческа да Римини» Чайковского в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Анисимова стали подарком для самого разборчивого слушателя. Но алмазом в короне оказался знаменитейший Первый концерт для фортепиано с оркестром, в котором солировал белорусский пианист Александр Музыкантов. 


Двадцать лет назад шестнадцатилетним парнишкой он выиграл Международный конкурс пианистов «Минск-2000». Конкурс тогда был сильный, и никому даже в голову не приходило, что десятиклассник из Осипович, учившийся в то время в Музыкальном лицее при Белорусской академии музыки, сразит наповал и публику, и жюри, и строгих критиков, которые еще до начала состязаний объявляли победителями совсем других пианистов.

Нынче Александр – состоявшийся, зрелый артист, объездивший с концертами половину мира и всю Беларусь.

– Я иногда играю в агрогородках, –  рассказывал он однажды в беседе со мной, – и однозначно могу подтвердить, что даже в самых отдаленных уголках люди искренне интересуются серьезной музыкой. Я общаюсь с этой публикой после концертов, вижу их счастливые лица и приезжаю к ним вновь и вновь. Если помещение маленькое, получается что-то вроде музыкального салона. Если в зале дети, я играю и рассказываю, чтобы было познавательно и интересно. 

Но главный экзамен – это Большой зал Белорусской филармонии, вынужденно полупустой – тут строго соблюдают меры социального дистанцирования. И чудо происходит – восторг, овации, публика не хочет отпускать, Музыкантов играет на бис ноктюрн Шопена, и опять «попадание в яблочко» ….

Среди публики в антракте замечаю профессора Зою Вениаминовну Качарскую, учившую Александра Музыкантова с шестого класса до последнего курса консерватории.

– Сижу потрясенная – столько интересного в Саше проявилось! – признается она.  Это всегда очень большие переживания, потому что внутренне играешь вместе с ним. Саша всегда был талантливый, очень интересный, а сейчас такой зрелый, глубокий… Я очень за него рада, как он развивается, как создает сам себя в музыке, как замечательно мыслит и чувствует ее... 

Год Чайковского закончился, год Бетховена продолжается.  15 и 18 декабря нас ждут изумительные камерные концерты, а 22 декабря в исполнении Государственной академической хоровой капеллы имени Г. Ширмы прозвучит оратория Бетховена «Христос на Масличной горе».  
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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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