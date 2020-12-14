В Белорусской филармонии триумфально завершился год Чайковского

Двадцать лет назад шестнадцатилетним парнишкой он выиграл Международный конкурс пианистов «Минск-2000». Конкурс тогда был сильный, и никому даже в голову не приходило, что десятиклассник из Осипович, учившийся в то время в Музыкальном лицее при Белорусской академии музыки, сразит наповал и публику, и жюри, и строгих критиков, которые еще до начала состязаний объявляли победителями совсем других пианистов.Нынче Александр – состоявшийся, зрелый артист, объездивший с концертами половину мира и всю Беларусь., – рассказывал он однажды в беседе со мной, –Но главный экзамен – это Большой зал Белорусской филармонии, вынужденно полупустой – тут строго соблюдают меры социального дистанцирования. И чудо происходит – восторг, овации, публика не хочет отпускать, Музыкантов играет на бис ноктюрн Шопена, и опять «попадание в яблочко» ….Среди публики в антракте замечаю профессора Зою Вениаминовну Качарскую, учившую Александра Музыкантова с шестого класса до последнего курса консерватории.– признается она.Год Чайковского закончился, год Бетховена продолжается. 15 и 18 декабря нас ждут изумительные камерные концерты, а 22 декабря в исполнении Государственной академической хоровой капеллы имени Г. Ширмы прозвучит оратория Бетховена «Христос на Масличной горе».