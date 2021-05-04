В Белорусской академии музыки открылся IV Международный пасхальный фестиваль

Это детище ректора – доктора искусствоведения, профессора Екатерины Николаевны Дуловой. Я хорошо помню, как, встречаясь в феврале 2017 года, с коллективом Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, Екатерина Николаевна радостно сообщила:
– В этом году в связи с юбилеем консерватории (нам исполняется 85 лет) мы впервые объявляем Пасхальный фестиваль, который продлится с 18 по 21 апреля. В нашем зале пройдут большие хорошие концерты с участием наших титулованных выпускников – в том числе и тех, кто сегодня находится за рубежом, – сказала Екатерина Николаевна. –А в заключительном гала-концерте мы хотели бы выстроить идею преемственности поколений.
Эта идея органична для Дуловой не только потому, что ее семья является олицетворением такой преемственности. Мать и отец – профессора Белорусской академии музыки, муж – заведующий кафедрой специального фортепиано, оба сына – прекрасные музыканты.
Важный момент: Екатерина Николаевна с 2014 года выполняет обязанности председателя совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Фонд, как и Министерство культуры Республики Беларусь, активно поддержал идею Пасхального фестиваля.
Вначале смысл был в том, чтобы, по словам Дуловой, показать «срез всего того, что происходит в академическом музыкальном образовании нашей страны». В Пасхальном фестивале 2017 года рядом с маститыми профессорами, народными артистами участвовали и дети из музыкальных школ, и лучшие учащиеся музыкальных колледжей из регионов.
Позднее охват несколько сузился, ведь невозможно объять необъятное. Но смысл сохранился – показать лучшее, что у нас есть, ту молодую поросль, которая очень скоро станет гордостью и украшением нашей страны.
И сохранился дух, праздничный настрой и боевой задор этого замечательного события. Ведь еще один очень важный смысл и цель Пасхального фестиваля в том, чтобы во времена навязанного нам господства массовой и популярной культуры сохранить верность таким вечным и нерушимым идеалам, как доброта, милосердие, любовь к родине и родному искусству.
Сначала это был эксперимент. Но идея настолько увлекла и самих участников, и публику, что на фестивальные концерты было не пробиться. Пришлось даже организовать раздачу бесплатных билетов, чтобы количество публики соответствовало количеству мест в небольшом консерваторском зале.
В итоге было решено проводить Пасхальный фестиваль ежегодно.
В 2020 году фестиваль по понятным причинам был отменен. Теперь он вернулся – со всеми необходимыми предосторожностями, шахматной рассадкой, измерением температуры на входе, – вернулся полновесно, ярко и красиво. Больше того – благодаря видеомостам с Россией, Сербией и Грузией фестиваль впервые получил статус международного.
– Удивительные пять дней ожидают нас в период проведения нашего фестиваля, – сказала, открывая его, Екатерина Дулова. – И для себя я бы сформулировала, вероятно, как фестиваль творчества молодых, фестиваль преемственности поколений, потому что мы услышим и увидим лучшие творческие силы – тех, кто еще только растет, тех, кто уже имеет лауреатство крупных международных конкурсов, и тех, кто уже преподает, наших замечательных учителей.
По традиции Пасхальный фестиваль открылся перезвоном колоколов. Это дело рук студентов факультатива «Искусство колокольного звона» и их преподавателя – магистра искусств Богдана Березкина.
Праздник музыки продлится до 7 мая и охватит фактически все жанры академической музыкальной культуры.
Организаторы нынешнего фестиваля настойчиво подчеркивают, что его цель – объединить, сплотить людей на сцене и в зале.
– Неизменными остаются духовные ценности проекта, высочайшее профессиональное мастерство его участников, поддержка молодых дарований, – сказал в своем приветственном письме министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.
Уверена, что фестиваль пронесет эти ценности сквозь долгие годы.
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В Белорусской академии музыки открылся IV Международный пасхальный фестиваль
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