В Белорусской академии музыки открылся IV Международный пасхальный фестиваль

, – сказала Екатерина Николаевна.Эта идея органична для Дуловой не только потому, что ее семья является олицетворением такой преемственности. Мать и отец – профессора Белорусской академии музыки, муж – заведующий кафедрой специального фортепиано, оба сына – прекрасные музыканты.Важный момент: Екатерина Николаевна с 2014 года выполняет обязанности председателя совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Фонд, как и Министерство культуры Республики Беларусь, активно поддержал идею Пасхального фестиваля.Вначале смысл был в том, чтобы, по словам Дуловой, показать «срез всего того, что происходит в академическом музыкальном образовании нашей страны». В Пасхальном фестивале 2017 года рядом с маститыми профессорами, народными артистами участвовали и дети из музыкальных школ, и лучшие учащиеся музыкальных колледжей из регионов.Позднее охват несколько сузился, ведь невозможно объять необъятное. Но смысл сохранился – показать лучшее, что у нас есть, ту молодую поросль, которая очень скоро станет гордостью и украшением нашей страны.И сохранился дух, праздничный настрой и боевой задор этого замечательного события. Ведь еще один очень важный смысл и цель Пасхального фестиваля в том, чтобы во времена навязанного нам господства массовой и популярной культуры сохранить верность таким вечным и нерушимым идеалам, как доброта, милосердие, любовь к родине и родному искусству.Сначала это был эксперимент. Но идея настолько увлекла и самих участников, и публику, что на фестивальные концерты было не пробиться. Пришлось даже организовать раздачу бесплатных билетов, чтобы количество публики соответствовало количеству мест в небольшом консерваторском зале.В итоге было решено проводить Пасхальный фестиваль ежегодно.В 2020 году фестиваль по понятным причинам был отменен. Теперь он вернулся – со всеми необходимыми предосторожностями, шахматной рассадкой, измерением температуры на входе, – вернулся полновесно, ярко и красиво. Больше того – благодаря видеомостам с Россией, Сербией и Грузией фестиваль впервые получил статус международного., – сказала, открывая его, Екатерина Дулова.По традиции Пасхальный фестиваль открылся перезвоном колоколов. Это дело рук студентов факультатива «Искусство колокольного звона» и их преподавателя – магистра искусств Богдана Березкина.Праздник музыки продлится до 7 мая и охватит фактически все жанры академической музыкальной культуры.Организаторы нынешнего фестиваля настойчиво подчеркивают, что его цель – объединить, сплотить людей на сцене и в зале., – сказал в своем приветственном письмеУверена, что фестиваль пронесет эти ценности сквозь долгие годы.