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В Бельгии выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса

Правительство Бельгии подтвердило первый случай заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса, пишет РИА Новости.


– Пока зарегистрирован один случай, –  уточнил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук в интервью телеканалу LN24.

По его словам, правительство в настоящий момент не обладает данными о том, является ли этот вариант более опасным по сравнению со штаммом "дельта".

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый вариант имеет больше изменений в спайковом белке, чем иные мутации коронавирусной инфекции. Южноафриканский национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был выявлен и в ЮАР, к этому моменту зафиксированы 22 случая заражения им.
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Фото: РЕЙТЕР
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