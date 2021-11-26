В Бельгии выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса

уточнилв интервью телеканалу LN24.По его словам, правительство в настоящий момент не обладает данными о том, является ли этот вариант более опасным по сравнению со штаммом "дельта".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый вариант имеет больше изменений в спайковом белке, чем иные мутации коронавирусной инфекции. Южноафриканский национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был выявлен и в ЮАР, к этому моменту зафиксированы 22 случая заражения им.