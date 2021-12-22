В "Белавиа" рассказали, почему летевший в Ташкент самолет вернулся в Минск

21 декабря на рейсе авиакомпании "Белавиа", который направлялся из Минска в Ташкент, на этапе начального набора высоты экипаж обнаружил, что система герметизации воздушного судна работает некорректно. Для проверки работы системы, с целью обеспечения безопасности полета экипажем было принято решение о прекращении набора высоты и возвращении в базовый аэропорт Минск.После выработки топлива для обеспечения максимальной посадочной массы самолет благополучно приземлился в Минске в 23:30, где была проведена замена воздушного судна. Во время полета пассажирам было предоставлено питание. Резервный борт вылетел в столицу Узбекистана в 01:20, полет прошел в штатном режиме.