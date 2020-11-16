В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабилизационные фонды

, – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.В стабфонды на это межсезонье заложили 27 тыс. т картофеля, 14,7 тыс. т капусты, 6,8 тыс. т моркови, 5 тыс. т свеклы, 9,2 тыс. т репчатого лука, а также 8 тыс. т фруктов.Как сообщалось, в Беларуси завершается уборка урожая. По данным на 16 ноября, сахарную свеклу убрали с 78,5 тыс. га, что составляет 95,9% уборочной площади. Собрано 3,83 млн т при средней урожайности 487,8 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,27%. Кукурузу убрали с 1,174 млн га (96,9% запланированной площади). Уборка кукурузы на силос и зеленый корм завершена. На зерно осталось убрать 29,1 тыс. га (14,4% плана), намолочено почти 1,2 млн т.Всего по стране намолочено 9,262 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 39,1 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 34,6 ц/га). В Минской области собрали более 2,3 млн т зерна, Гродненской – свыше 1,7 млн т, Брестской – более 1,5 млн т, Могилевской – 1,3 млн т, Витебской и Гомельской – свыше 1,1 млн т.В Беларуси заготовлено 13,901 млн т сенажа (110,3% плана) и 19,693 млн т силоса (102,7%). Всего на данный момент заготовлено 9,7 млн т кормовых единиц травяных кормов (104,2% плана).