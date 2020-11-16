Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабилизационные фонды

В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабилизационные фонды

В Беларуси завершена закладка плодоовощной продукции, в том числе картофеля, в стабилизационные фонды, пишет БЕЛТА.


"Закладка продукции растениеводства в стабилизационные фонды проводится для гарантированного обеспечения населения картофелем и в целом плодоовощной продукцией в межсезонный период 2020–2021 годов. Эта работа завершена. Во всех областях и в столице план закладки выполнен в полном объеме", – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В стабфонды на это межсезонье заложили 27 тыс. т картофеля, 14,7 тыс. т капусты, 6,8 тыс. т моркови, 5 тыс. т свеклы, 9,2 тыс. т репчатого лука, а также 8 тыс. т фруктов.

Как сообщалось, в Беларуси завершается уборка урожая. По данным на 16 ноября, сахарную свеклу убрали с 78,5 тыс. га, что составляет 95,9% уборочной площади. Собрано 3,83 млн т при средней урожайности 487,8 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,27%. Кукурузу убрали с 1,174 млн га (96,9% запланированной площади). Уборка кукурузы на силос и зеленый корм завершена. На зерно осталось убрать 29,1 тыс. га (14,4% плана), намолочено почти 1,2 млн т.

Всего по стране намолочено 9,262 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 39,1 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 34,6 ц/га). В Минской области собрали более 2,3 млн т зерна, Гродненской – свыше 1,7 млн т, Брестской – более 1,5 млн т, Могилевской – 1,3 млн т, Витебской и Гомельской – свыше 1,1 млн т.

В Беларуси заготовлено 13,901 млн т сенажа (110,3% плана) и 19,693 млн т силоса (102,7%). Всего на данный момент заготовлено 9,7 млн т кормовых единиц травяных кормов (104,2% плана).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
В Беларуси выздоровели и выписаны 96 462 пациента с COVID-19
Проект госпрограммы «Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы вынесен на общественное обсуждение
Назван главный фильм года
Косметолог назвала процедуры, которые стоит делать женщинам в зависимости от типа старения кожи
Союзные парламентарии обсудят разработку единых образовательных стандартов в Беларуси и России
В Бресте праздничные ярмарки начнут работать с 1 декабря
Более 2500 студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы для помощи врачам
«Минскводоканал»: рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в Новой Боровой
В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабилизационные фонды
У витебчанина в поезде украли крупную сумму денег
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демотиваторы
Основатель Zoom потерял 4 миллиарда долларов из-за вакцины от коронавируса
БРСМ разработал серию стикеров "Береги себя"
Фотофакт. Запуск космического корабля Crew Dragon
В Гомеле женщина упала на вокзале в обморок, у нее при себе оказался револьвер
На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан
В Дубровенском районе мужчина погиб под колесами грузового поезда
Превышения допустимых уровней содержания радионуклидов в грибах выявлены в октябре в 15 районах Гомельщины
Станция метро "Площадь Ленина" в Минске открыта для пассажиров
В Добруше легковушка угодила в реку – на помощь пришли спасатели
Кредитование многодетных, выплата зарплат, подготовка к зиме – Кухарев обозначил основные задачи
мнение
Светлана КОСАЧ
Санду: курс на Румынию?
«Водитель почувствовал себя плохо». В Минске легковая машина наехала на ограждение путепровода и перевернулась
Премии «Мамина забота» вручили в Витебской области
В Минске станция метро "Площадь Ленина" временно закрыта
Лов европейской ряпушки запрещен в Беларуси до 20 декабря
В Мозыре Mercedes сбил девочку на переходе - она в реанимации
Сезон новогодних гуляний в Березинском заповеднике начнется 14 декабря
Редкая для Беларуси птица обосновалась на Минском море
Андрейченко о дорожном сборе: принято решение, что госпошлину от технического осмотра нужно однозначно отвязать
В Витебске завершено расследование дела о клевете в отношении милиционера
Ученые рассказали, чем полезны соки растений и зеленый чай в подавлении COVID-19 и гриппа
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Встреча в санатории
Министерство экономики инициирует новые меры поддержки бизнеса
Витебское предприятие выпустило уникальный для Европы подъемник с высотой подъема стрелы в 45 метров
Головченко: дорожный сбор должен быть справедливым, а главное – собираемым
Биржа: 16 ноября доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
В Осиповичах открылся новый корпус районного центра соцобслуживания
Санду провела первый телефонный разговор в качестве президента Молдовы. Он стал символичным – и вот почему
Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на БЖД
Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате
Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 19 ноября
В Лепельском районе при пожаре погиб молодой мужчина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартовские иды
Работник войсковой части в Стародорожском районе спас соседа
С начала года специалисты "Минскэнерго" установили более 9 тыс. устройств птицезащиты
Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
Авторы
СКАНИРУЙТЕ