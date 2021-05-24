В Беларуси завершается яровой сев

Согласно актуальной на 24 мая информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сев яровых зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой на зерно, гречихой и просом) произведен на 1,087 млн га, или 100,9% от плана.На финальной стадии находится сев сахарной свеклы, ярового рапса, картофеля. Во всех областях, кроме Витебской, завершен сев льна (41,7 тыс. га, или 97,9% в целом по стране).На этапе завершения – сев кукурузы (1,016 млн га, или 89,8%), овощей (4,22 тыс. га, или 91,7%), однолетних трав (253,8 тыс. га, или 83,1%).В настоящий момент продолжаются работы по севу гречихи (22 тыс. га, или 72,7%) и проса (3,81 тыс. га, или 55,2%).Яровой сев в текущем году планируется провести почти на 2,5 млн га.