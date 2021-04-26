В Беларуси завершается сев ранних яровых

Согласно актуальным на 26 апреля данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, ранние яровые в республике посеяли на площади 726,9 тыс. га. В Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях посевная кампания ранних яровых завершена. В Могилевской области эти культуры посеяны на 97,7% площадей, а в Витебской – на 76,5%. В текущем году ранние яровые будут размещены на площади 737,1 тыс. га.Отмечается, что в стране продолжается сев льна: работы в настоящий момент выполнены на площади 27,2 тыс. га, или 54,8% плана. Сахарную свеклу посеяли на 69,2 тыс. га (76,4% плана), картофель – на 4,34 тыс. га (18,5%).Яровой сев в 2021 году планируется осуществить почти на 2,5 млн га. Яровые культуры к этому времени посеяны на 1 млн га (43,6% плана).