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В Беларуси заработал первый легальный сервис по обмену криптовалют

Сегодня в Беларуси заработал первый легальный сервис по обмену криптовалют. Граждане Беларуси и России могут покупать и продавать криптовалюты с использованием платежных карт Visa. Такую возможность предоставил «Беларусбанк».


Сервис работает в онлайн-режиме, процедура купли-продажи происходит с помощью платежных карт VISA с поддержкой технологии 3D Secure. Курс устанавливается в зависимости от вида сделки, валюты, объема токенов и их ликвидности, а также фактического спроса и предложения на них. В частности, в данный момент сервис предлагает обменять 1 Bitcoin по курсу 40 209,84 белорусских рублей.

Пока что сервис производит финансовые операции с криптовалютой Bitcoin, которую можно обменять на белорусские и российские рубли, а также доллары. Сделки по покупке и продаже цифровых знаков с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорусских рублях.

Напомним, несколько лет назад крупнейший банк страны анонсировал программу по цифровой трансформации финансового учреждения. Частью этой программы стало стратегическое партнерство в реализации сервиса по обмену криптовалют.

Таким образом, на сегодняшний день осуществлять обмен могут граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. В перспективе планируется расширить список стран, граждане которых смогут осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро. Также в планах – предоставление ряда дополнительных сервисов на стыке традиционной экономики и инновационных финансовых технологий. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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