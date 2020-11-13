В Беларуси заработал первый легальный сервис по обмену криптовалют

Сервис работает в онлайн-режиме, процедура купли-продажи происходит с помощью платежных карт VISA с поддержкой технологии 3D Secure. Курс устанавливается в зависимости от вида сделки, валюты, объема токенов и их ликвидности, а также фактического спроса и предложения на них. В частности, в данный момент сервис предлагает обменять 1 Bitcoin по курсу 40 209,84 белорусских рублей.Пока что сервис производит финансовые операции с криптовалютой Bitcoin, которую можно обменять на белорусские и российские рубли, а также доллары. Сделки по покупке и продаже цифровых знаков с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорусских рублях.Напомним, несколько лет назад крупнейший банк страны анонсировал программу по цифровой трансформации финансового учреждения. Частью этой программы стало стратегическое партнерство в реализации сервиса по обмену криптовалют.Таким образом, на сегодняшний день осуществлять обмен могут граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. В перспективе планируется расширить список стран, граждане которых смогут осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро. Также в планах – предоставление ряда дополнительных сервисов на стыке традиционной экономики и инновационных финансовых технологий.