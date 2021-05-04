В Беларуси запустили акцию #РомаЖиви

Рома Когодовский из Мядельского района 28 апреля вынес на руках из горящего дома младшего брата. Сейчас за жизнь мальчика борются медики Республиканского ожогового центра БСМП. Поддержать 12-летнего героя решили и белорусы, которые 4 мая запустили акцию #РомаЖиви.
Фото: МЧС
Любой может опубликовать видео со словами поддержки Роме и его родителям, а также написать теплые послания в соцсетях и мессенджерах с хештегом #РомаЖиви.
В акции уже приняли участие Александр Солодуха, Георгий Колдун, Валерий Шмат и арт-группа "Беларусы", группа "Песняры". Они записали видеоролики в поддержку Ромы и его семьи.
– Рома, живи. Ты герой! Так поступают настоящие мужчины, – сказал Александр Солодуха.
– Рома, ты совершил поступок, на который способен не каждый взрослый мужчина. Поэтому сейчас я тебе искренне желаю сил, чтобы справиться с ситуацией, в которой ты оказался. Рома, живи и выздоравливай, – обратился к мальчику Георгий Колдун.
– Жыццё чалавека – гэта вялiкi дар нябёсаў. Ёсць жыццё – ёсць i надзея. Надзея на будучыню, надзея на каханне, надзея на тое, што кiмсьцi ў гэтым жыццi станем, нешта зробiм такое значнае, што ўвесь свет пачуе пра нас. Але нават Святое Пiсанне кажа, што няма большай любовi, чым мы гатовыя аддаць жыццё за братоў сваiх. Рома, мы захапляемся тваiм ўчынкам. Гэта прыклад, як трэба жыць, як трэба рабiць учынкi, як трэба думаць i як трэба нягледзячы на сябе ахвераваць сваё жыццё, сваё здароўе, сваю будучыню за сваiх блiзкiх. Мы жадаем табе моцнага-моцнага здароўя, а асаблiва каб будучыня твая была светлай, яскравай. I няхай не толькi Беларусь, а i ўвесь свет пачуе пра тваю мiласэрнасць, твой учынак i пра тваё вялiкае шчырае сэрца. Усяго табе добрага i самага найлепшага, – пожелал Роману Валерий Шмат.
– Дорогой Рома! Мы, белорусский государственный ансамбль "Песняры", передаем тебе привет из Санкт-Петербурга и желаем скорейшего выздоровления. Держись сильным, мы с тобой, – сказали участники группы "Песняры".
Видео: Минская правда
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В Беларуси запустили акцию #РомаЖиви
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