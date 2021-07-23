За минувшие сутки в республике зарегистрированы 1103 пациента с COVID-19, выписаны 1166. Такой статистикой поделились в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За весь период пандемии в стране были зарегистрированы 438 767 человек с коронавирусной инфекцией. На поправку пошли 432 655 пациентов.
Всего от COVID-19 в Беларуси умерли 3376 пациентов.
За прошедшие сутки медики выполнили 16 976 тестов. Всего в стране проведено 7 168 204 теста.
Первую дозу вакцины против коронавируса получили более 1,30 млн белорусов. Из них более 832,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1103 пациента с COVID-19, выписаны 1166
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