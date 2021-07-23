В Беларуси за сутки зарегистрированы 1103 пациента с COVID-19, выписаны 1166

За весь период пандемии в стране были зарегистрированы 438 767 человек с коронавирусной инфекцией. На поправку пошли 432 655 пациентов.Всего от COVID-19 в Беларуси умерли 3376 пациентов.За прошедшие сутки медики выполнили 16 976 тестов. Всего в стране проведено 7 168 204 теста.Первую дозу вакцины против коронавируса получили более 1,30 млн белорусов. Из них более 832,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.