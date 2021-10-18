В Беларуси за сутки зафиксировано 1956 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в республике положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 573 943 человека. Вылечились 546 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Также за весь период распространения нового заболевания в Беларуси инфекция унесла жизни 4417 пациентов.За прошедшие 24 часа проведено 26 377 тестов. Всего в республике их выполнено 9 143 327.