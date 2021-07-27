Статистикой по заболеваемости COVID-19 в республике поделилась пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным ведомства, всего с начала пандемии в Беларуси коронавирус подтвердился у 441 881 человека. За время распространения коронавирусной инфекции на территории республики выздоровели 435 842 пациента с ранее подтвержденным COVID-19, а умерли 3413.
Рассказали в Минздраве и о том, сколько в Беларуси провели тестов на коронавирус: 6352 за сутки и 7 220 583 всего.
Отметим, что в стране продвигается вакцинация. По сведениям Минздрава, свыше 1,34 млн белорусов уже получили первую дозу препарата против COVID-19, из них более 875,9 тысячи прошли полный курс вакцинации.
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В Беларуси за сутки выявили 525 случаев коронавируса, выписаны 468 пациентов
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