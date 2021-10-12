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В Беларуси за сутки ликвидированы 2 лесных пожара и 1 торфяной

В Беларуси за сутки ликвидированы 2 лесных пожара и 1 торфяной

Работники МЧС за последние 24 часа ликвидировали два лесных пожара и один торфяной. Об этом пишет БЕЛТА  со ссылкой на пресс-службу МЧС. 


– По оперативным данным, с 6:00 11 октября до 6:00 12-го ликвидированы 2 лесных пожара на общей площади 0,37 га, 1 торфяной пожар на площади 0,25 га и 6 пожаров травы и кустарников на общей площади 0,273 га, – пояснили в ведомстве. 

Также сообщается, что в лесу потерялся один человек. 11 октября в 9:25 спасателям стало известно, что необходима помощь в поиске мужчины 1952 года рождения, который ушел в лес вблизи деревни Ларищево Добрушского района Гомельской области и исчез. В поисковых работах были задействованы 
3 единицы техники и 9 человек, из них 2 единицы техники и 6 работников МЧС. Пропавший гражданин не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.

Фото из архива БЕЛТА
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