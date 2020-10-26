В нашей стране по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 83 748 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрировано 93 707 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. В общей сложности специалисты провели 2 386 740 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 961 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 83 748 пациентов с COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ