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В Беларуси выздоровели и выписаны 82 136 пациентов с COVID-19

В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 82 136 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Минздрава.


Всего зарегистрированы 91 167 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.  Специалисты провели 2 320 856 тестов.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 949 пациентов.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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