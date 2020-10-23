В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 82 136 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Всего зарегистрированы 91 167 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Специалисты провели 2 320 856 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 949 пациентов.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 82 136 пациентов с COVID-19
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ