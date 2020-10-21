В Беларуси выздоровели и выписаны 80 905 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 89 642 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 267 862 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 941 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.