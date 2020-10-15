Всего проведено 2 144 544 теста, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Согласно данным на 15 октября, в стране зарегистрированы 85 734 человека с положительным тестом на COVID-19.
Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 916 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 78 583 пациента с коронавирусом
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ