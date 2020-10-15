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  2. В Беларуси выздоровели и выписаны 78 583 пациента с коронавирусом

В Беларуси выздоровели и выписаны 78 583 пациента с коронавирусом

Всего проведено 2 144 544 теста, сообщается в Telegram-канале Минздрава.


Согласно данным на 15 октября, в стране зарегистрированы 85 734 человека с положительным тестом на COVID-19. 

Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 916 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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