В Беларуси выздоровели и выписаны 78 583 пациента с коронавирусом

Согласно данным на 15 октября, в стране зарегистрированы 85 734 человека с положительным тестом на COVID-19.Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 916 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.