В Беларуси выздоровели и выписаны 73 925 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрировано 76 957 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 792 426 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 807 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.