В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 73 925 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрировано 76 957 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 792 426 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 807 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 73 925 пациентов с COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ