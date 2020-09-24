В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 73 733 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Всего зарегистрирован 76 651 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 776 271 тест.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 802 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 73 733 пациента с COVID-19
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ