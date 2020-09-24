В Беларуси выздоровели и выписаны 73 733 пациента с COVID-19

Всего зарегистрирован 76 651 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 776 271 тест.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 802 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.