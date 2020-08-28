В Беларуси на 28 августа выздоровели и выписаны 69 887 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 71 346 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа.
Специалисты провели 1 504 964 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 667 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ