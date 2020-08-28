В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 71 346 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа.Специалисты провели 1 504 964 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 667 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.