По состоянию на сегодня в нашей стране выздоровели и выписаны 66 178 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирус нового типа", проинформировал Telegram-канал Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 69 203 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Проведено 1 392 662 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 599 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 66 178 пациентов с COVID-19
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Фото: Алексей МАТЮШ