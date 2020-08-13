В Беларуси выздоровели и выписаны 66 178 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 69 203 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.Проведено 1 392 662 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 599 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.