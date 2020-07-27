В Беларуси выздоровели и выписаны 60 492 пациента с COVID-19

Всего зарегистрированы 67 251 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 257 399 тестов.За весь период распространения коронавируса нового типа на территории Беларуси скончались 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.