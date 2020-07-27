По состоянию на 27 июля в нашей стране выздоровели и выписаны 60 492 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Всего зарегистрированы 67 251 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 257 399 тестов.
За весь период распространения коронавируса нового типа на территории Беларуси скончались 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 60 492 пациента с COVID-19
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Фото: Алексей МАТЮШ