В Беларуси выздоровели и выписаны 50 669 пациентов с COVID-19

Зарегистрированы 63 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Проведено 1 059 299 тестов.За весь период распространения коронавируса на территории Беларуси умерли 418 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.