В нашей стране по состоянию на сегодняшний день выздоровели и выписаны 50 669 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция нового типа, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 63 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Проведено 1 059 299 тестов.
За весь период распространения коронавируса на территории Беларуси умерли 418 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 50 669 пациентов с COVID-19
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ