В нашей стране по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 105 835 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 126 953 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 3 101 820 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ