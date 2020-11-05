В Беларуси выздоровел и выписан 89 131 пациент с COVID-19

Всего зарегистрированы 103 295 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 600 742 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 998 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.