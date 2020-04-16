Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+10 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Беларуси вносятся изменения в перевозку опасных грузов

В Беларуси вносятся изменения в перевозку опасных грузов

Законопроектом «Об изменении законов» вносятся изменения, касающиеся вопросов государственного регулирования и надзора за организацией работ по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов и работ в отношении опасных производственных объектов. Уточняются полномочия отдельных госорганов по выдаче определенных документов в сфере подготовки необходимых специалистов в данной области.

Например, в Законе «О промышленной безопасности» закрепляется норма, что работникам, занятым на объектах со взрывными работами, выдается Единая книжка взрывника. Это будет содействовать обеспечению контроля в этой сфере.             
Кроме того, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко рассказал, что законопроектом исключается ведомственный контроль в сферах перевозки опасных грузов и промышленной безопасности. Это касается таких ведомств, как МЧС, Минтранс, Министерство обороны, МВД, Комитет государственной безопасности и Государственный пограничный комитет. Вместо этого предлагается наделить указанные органы полномочиями по управлению деятельностью подчиненных субъектов и обеспечению соблюдения законодательства в области перевозки опасных грузов и требований промышленной безопасности. Владимир Ващенко отметил:

— В целях оптимизации работы органов внутренних дел, согласования с международной практикой, устранения лишних барьеров для бизнеса законопроектом из компетенции Госавтоинспекции МВД исключается полномочие по согласованию маршрутов перевозки опасных грузов.

Законопроект «Об изменении законов» рассмотрен депутатами  Палаты представителей в первом чтении.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Андрейченко: в центре внимания депутатского корпуса – ситуация с коронавирусом в Беларуси
Представители Минздрава, ЖКХ и Центра по оздоровлению отвечают на актуальные вопросы о COVID-19 - СТРИМ
В Беларуси могут законодательно закрепить институт поручительства при помиловании осужденных по наркотическим статьям
Сукало рассказал, сколько человек могут быть амнистированы в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
В больницах проводится мониторинг готовности к приему пациентов с коронавирусом
ЮНИСЕФ и крупная ИТ-компания инвестируют по $ 100 тыс. для борьбы с COVID-19 в Беларуси
Белорусов просят воздержаться от посещения кладбищ на территориях зон радиоактивного загрязнения
Двумя матчами стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу
Определен порядок взаимодействия центральных таможенных органов ЕАЭС с КНР
Контроль доз облучения жителей Могилевщины: источники опасности — грибы, ягоды и дичь
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
Стрим-спектакль "Тигренок Петрик" Батлейка в Молодечно #БеларусьБЕЗcovid
Экс-руководителю «Интэкс» предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Лучший рецепт кулича
Минфин: ресурсов для обеспечения работы здравоохранения в ситуации с коронавирусом достаточно
Эпидемия не помеха: в Могилеве центр соцобслуживания населения Октябрьского района занимается с пенсионерами онлайн
Жители Минской области лишились денег, заказав товар на фишинговых сайтах
В Европе готовятся к возобновлению двух футбольных чемпионатов
Лукашенко: амнистия — это не «разгрузка» мест заключения
Лукашенко: не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков
В Беларуси вносятся изменения в перевозку опасных грузов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ