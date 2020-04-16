В Беларуси вносятся изменения в перевозку опасных грузов

Законопроектом «Об изменении законов» вносятся изменения, касающиеся вопросов государственного регулирования и надзора за организацией работ по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов и работ в отношении опасных производственных объектов. Уточняются полномочия отдельных госорганов по выдаче определенных документов в сфере подготовки необходимых специалистов в данной области.



Например, в Законе «О промышленной безопасности» закрепляется норма, что работникам, занятым на объектах со взрывными работами, выдается Единая книжка взрывника. Это будет содействовать обеспечению контроля в этой сфере.

Кроме того, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко рассказал, что законопроектом исключается ведомственный контроль в сферах перевозки опасных грузов и промышленной безопасности. Это касается таких ведомств, как МЧС, Минтранс, Министерство обороны, МВД, Комитет государственной безопасности и Государственный пограничный комитет. Вместо этого предлагается наделить указанные органы полномочиями по управлению деятельностью подчиненных субъектов и обеспечению соблюдения законодательства в области перевозки опасных грузов и требований промышленной безопасности. Владимир Ващенко отметил:



— В целях оптимизации работы органов внутренних дел, согласования с международной практикой, устранения лишних барьеров для бизнеса законопроектом из компетенции Госавтоинспекции МВД исключается полномочие по согласованию маршрутов перевозки опасных грузов.



Законопроект «Об изменении законов» рассмотрен депутатами Палаты представителей в первом чтении.