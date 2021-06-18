В Беларуси в январе-мае построили 16,7 тысячи квартир

Для граждан, сoстоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных услoвий, ввели в эксплуатацию 555,4 тысячи квадратных метров (это 37,1 процента от общего объема введенного жилья). Из них с использованием господдержки – 405,5 тысячи квадратных метров.В сельских населенных пунктах ввели 463 тысячи квадратных метров жилья (это 30,9 процента от общего ввода по стране).