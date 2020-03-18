В Беларуси увеличили период пребывания иностранцев

Подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания иностранцев до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода. Об этом заявила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Данное решение обусловлено ограничениями на въезд иностранных граждан, которые вводятся рядом стран.

Зарубежным гостям для продления срока пребывания в нашей стране необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания. Выездную визу также можно оформить в Национальном аэропорту Минск. Например, если иностранный гражданин узнал об отмене рейса непосредственно по приезде в воздушную гавань.