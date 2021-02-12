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В Беларуси утверждены нормы для градостроительных объектов

Новые строительные нормы утверждены в нашей стране. Это предусматривается постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 ноября 2020 года № 87, которое 12 февраля официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Минархитектуры и строительства постановило «утвердить разработанные РУП «Стройтехнорм» и внесенные главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь строительные нормы СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального и специального планирования».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Новые нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Фото: pixabay.com
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