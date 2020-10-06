В Беларуси участились случаи отравления грибами

В Беларуси в сентябре по сравнению с данными за январь – август количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших – в 2,1 раза, проинформировали в ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".
"Плохое знание населением видового состава грибов, а также игнорирование правил их сбора и обработки влекут за собой непредсказуемые последствия: отравления грибами разной степени тяжести – от острых форм до смертельных исходов. А по своей тяжести острые отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди всех небактериальных пищевых отравлений. Следует отметить, что в сравнении с данными за январь – август в сентябре текущего года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших – в 2,1 раза. По состоянию на 5 октября в республике уже зарегистрировано 36 случаев отравлений грибами (Брестская область – 12, Минская – 7, Могилевская – 6, Гомельская – 5, Витебская – 3, Гродненская – 2, Минск – 1) с общим числом пострадавших 43 человека, из них 7 – дети в возрасте от 1 года до 11 лет. Летальный исход установлен у восьми пострадавших, в том числе один – у ребенка девяти лет", – говорится в сообщении на сайте этого государственного учреждения.
Специалисты напоминают, что отравление может наступать не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от так называемых условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления. К условно-съедобным грибам относятся некоторые виды сыроежек, свинушки, волнушки, чернушки и другие. Их плодовые тела содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравления.
Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки. Не редкость – отравления недоваренными и сырыми грибами.
Для того чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики. В частности, следует собирать только известные грибы, а после сбора их необходимо как можно быстрее подвергать сортировке и обработке.
При появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов следует немедленно обращаться за медицинский помощью.
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В Беларуси участились случаи отравления грибами
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Фото: Сергей ЛОЗЮК