В Беларуси участились случаи отравления грибами

, – говорится в сообщении на сайте этого государственного учреждения.Специалисты напоминают, что отравление может наступать не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от так называемых условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления. К условно-съедобным грибам относятся некоторые виды сыроежек, свинушки, волнушки, чернушки и другие. Их плодовые тела содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравления.Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки. Не редкость – отравления недоваренными и сырыми грибами.Для того чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики. В частности, следует собирать только известные грибы, а после сбора их необходимо как можно быстрее подвергать сортировке и обработке.При появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов следует немедленно обращаться за медицинский помощью.