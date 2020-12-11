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В Беларуси участились случаи мошенничества с карточками

От финансового мошенничества не застрахован никто. Как правило, злоумышленники используют методы социальной инженерии, и люди переводят им деньги и выдают персональные данные добровольно. Специалисты рассказали, как защитить свои карточки от мошенников?


Начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Национального банка Республики Беларусь Сергей Майсейшин – об использовании методов социальной инженерии:

- Нужно понимать, что это тоже бизнес. Он покупается и перепродается, обкатывается на других странах. Меняются алгоритмы, но цель всегда одна – выведать конфиденциальную информацию, подтолкнуть человека раскрыть данные своей карты. Результатом такого мошенничества становится хищение денежных средств или завладение логинами и паролями для управления системой дистанционного банковского обслуживания. За 9 месяцев текущего года мы получили около 5 тысяч сообщений о фишинге.

Проблема понятна, возникает закономерный вопрос – что делать? Сергей Майсейшин видит выход в повышении киберграмотности населения через проведение постоянной разъяснительной работы с каждым клиентом.

За 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стране рост киберприступности составил 125 процентов. Лидирует в этой статистике Минск. 

- Почти 90 процентов преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий – это хищение средств с помощью компьютерных систем, - озвучил статистику заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий главного управления по противодействию киберпреступности МВД Павел Попов. - На втором месте – несанкционированный доступ. Он также сопряжен с хищением, потому что преступники нацелены на электронную почту жертвы, его личные кабинеты на ресурсах и в мобильных приложениях, чтобы найти пароли и коды доступа к банковским картам.

Наверняка все слышали такую байку – в общественных местах можно списать деньги с карты, просто прислонив платежный терминал к чужому кошельку или карману. Специалисты отметили, что о таких случаях в Беларуси не слышали, однако технически это возможно. Поэтому посоветовали на перспективу купить для бесконтактной карты специальный защитный чехол, который полностью изолирует чип, считать с него информацию будет невозможно.

Фото: pixabay.com
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