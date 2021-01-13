В Беларуси теперь действует запрет на спам в почтовых ящиках

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон Республики Беларусь № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы», на основании которого вводится запрет на распространение рекламных буклетов или листовок в почтовые ящики по первому требованию собственника жилья.Уточняется, что размещенная на оборотной стороне «жировки» и реклама в печатных СМИ к этому не относится.Помимо этого, в законе обозначены аналогичные изменения для рекламных писем по электронной почте и телефонных звонков такого характера. Теперь распространять рекламу таким путем можно только имея согласие абонента или адресата.