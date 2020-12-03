В Беларуси существует 88 инициативных групп пожилых людей, занимающихся волонтерской деятельностью

В настоящее время Белорусское общество Красного Креста поддерживает деятельность 88 групп пожилых людей по республике, которые объединяют более 1000 человек. Это люди 60 лет и старше, помогающие нуждающимся в самых разных направлениях: они оказывают уход на дому, организовывают досуговых мероприятий в лечебных учреждениях и учреждениях интернатного типа, работают с детьми с инвалидностью и т. д.
– Обычно когда мы говорим о волонтерах, у нас предстает образ молодых парней и девушек, студентов либо учащихся, – делится специалист отдела медико-социальной работы Белорусского Общества Красного Креста, координатор работы службы «Дапамога» Светлана Анацко. – Пожилых людей стереотипно относят к получателям помощи. В Белорусском обществе Красного Креста люди благородного возраста – это активные помощники нашей деятельности и стабилизации наших задач. Работая с ними, мы оказываем поддержку в формировании волонтерских инициативных групп. Они сами могут выбрать направление деятельности, которая интересна им в их местных сообществах.
По замечанию Светланы Анацко, пожилые люди хорошо знают проблемы местного сообщества, имеют большой жизненный опыт, в том числе профессиональный, обладают большой мудростью, умением работать с другими людьми и достаточным свободным временем, так как многие находятся на пенсии.
Одна из самых взрослых волонтеров Красного Креста – жительница Пружан Галина Немцева, которой в этом году исполнилось 93 года. Женщина является участником инициативной группы «Ветеран» пружанской районной организации Белорусского Красного Креста. Вместе с другими участниками своей группы она оказывают большую поддержку местному сообществу. Например, они создали кукольный театр, с которым посещают больницы и интернаты.
В Белорусском обществе Красного Креста действует медико-социальная служба «Дапамога», в которой работают медицинские и младшие сестры милосердия, оказывающие медицинские и социальные услуги, а также индивидуальный уход за людьми, которые наиболее нуждаются в посторонней помощи. К таковым относятся одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, люди с инвалидностью, люди, которые по состоянию здоровья прикованы к постели или помещению и не могут выйти на улицу без сторонней помощи, не могут сами себя обслуживать. Большую поддержку в деятельности медицинских и младших сестер милосердия оказывают волонтеры, в том числе и благородного возраста, на помощь которых активно откликаются подопечные.
– У волонтеров пожилого возраста высокий уровень ответственности. Если они берут кого-то к себе «под крыло», то остаются со своим подопечным до его ухода из жизни, – замечает Светлана Анацко. – Из 88 инициативных групп пожилых людей 32 занимаются данной деятельностью – посещают подопечных на дому, оказывают хозяйственно-бытовые услуги и психосоциальную поддержку.
В условиях коронавируса Белорусский Красный Крест просит волонтеров поберечь себя и остаться дома, меньше посещать общественные места, чтобы сохранить свое здоровье. Но, по словам Светланы Анацко, таким активным людям трудно сидеть на одном месте и не оказывать помощь, когда они чувствуют, что обществу нужна поддержка. Они нашли выход из этой ситуации и осуществляют психосоциальную поддержку по телефону: созваниваются с пожилыми людьми из местного сообщества и беседуют с ними, тем самым давая понять, что они их помнят. Ведь зачастую основной проблемой одиноких людей является недостаток общения.
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В Беларуси существует 88 инициативных групп пожилых людей, занимающихся волонтерской деятельностью
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК