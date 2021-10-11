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В Беларуси стартует Неделя матери

В Беларуси 11–17 октября празднуется Неделя матери. В этот период на территории всей страны проходят многочисленные мероприятия, призванные подчеркнуть важность роли матерей в жизни общества. Акции, чествования, конкурсы, круглые столы и флешмобы в соцсетях – рассказываем, как Беларусь отпразднует Неделю матери.

Вручение орденов Матери

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал Указ № 374 о награждении орденом Матери. За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленной и агропромышленной сфер, строительной отрасли, организаций жилищно-коммунального хозяйства, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, религиозных объединений, индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Всего орденом Матери награждены более 190 жительниц республики.


Торжественные приемы по награждению орденом Матери многодетных матерей будут проходить в течение недели в областных, городских и районных исполнительных комитетах.

Молебен в День Матери 

На государственном уровне праздник отмечается 14 октября, он учрежден Указом Президента 30 июля 1996 года и приурочен к церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.

В этот день в храмах страны состоится молебен во здравие всех матерей.

Республиканские акции: памятные аллеи, поздравления по почте и бесплатные правовые консультации

В трудовых коллективах будут чествовать многодетных матерей. В их честь в Беларуси также будут закладываться памятные аллеи. Благотворительные акции проведут для матерей из приемных, опекунских семей, а также воспитывающих детей-инвалидов. Поздравят и матерей из числа военнослужащих, солдатских матерей. 

В стране будет проходить акция «Поздравим маму с малышом», в рамках которой в родильных домах будут поздравлять женщин, родивших в дни Недели матери.

Также состоится акция «Доступное право» по бесплатному правовому консультированию для многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов.


Любящие необычные поздравления белорусы смогут воспользоваться акцией «Поздравим маму почтой!» – появится возможность бесплатно отправить поздравительные открытки мамам, бабушкам, сестрам, подругам и коллегам по территории нашей страны.

В течение недели пройдут круглые столы, семинары на тему материнства.

Что касается местных праздничных акций, в ряде городов к Неделе матери откроются музеи матери, выставки, пройдут конкурсы, диалоговые площадки, литературно-музыкальные вечера и концерты. Кроме того, облисполкомы запустят флешмобы-поздравления матерей в социальных сетях.
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Фото: Александр КУШНЕР , Алексей СТОЛЯРОВ , Алексей БИБИКОВ , Павел БОГУШ
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