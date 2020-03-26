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В Беларуси созданы предпосылки для получения хорошего урожая

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. Семенами зерновых культур хозяйства обеспечены на 121 процент от потребности, льна — 119, картофеля — 130. Это позволит при необходимости увеличить на 20 процентов норму высева, как рекомендуют ученые, чтобы сформировать хороший урожай.

Минеральных удобрений накоплено на 30 процентов больше, чем год назад. Это стало возможным благодаря тому, что сельхозпредприятия смогли своевременно выкупить квоты четвертого квартала прошлого года. Процесс накопления продолжается. В результате к концу мая есть возможность выйти на 80 процентов от потребности, в то время как в последние годы показатель лишь немного превышал половину. А хорошо заправленная почва создает предпосылки для лучшего урожая даже при неблагоприятных условиях, так как крепкие растения устойчивы, например, к стрессу, вызванному участившимися в последние годы засухами.

Ранние яровые в Брестской и Гомельской областях посеяны почти на 70 процентах площадей, а в среднем по стране — 23 процента. В этом году сев начался на восемь дней раньше, чем в прошлом. Но погодные условия, в том числе заморозки, сдерживают темпы. Технические возможности позволяют сеять более 5 процентов в день, но в реальности пока 2—3. При наступлении благоприятных условий работы ускорятся, заверил Владимир Гракун.

Он также сообщил: у нас достаточно имеющихся зерновых, чтобы обеспечить страну мукомольно-крупяной продукцией. Ячменной, перловой, овсяной крупы — излишки. На комбинатах хлебопродуктов есть запасы гречки и сырья для ее производства на пять месяцев. До нового урожая достаточно. Кроме того, в госрезерве еще 1300 тонн гречки.

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