В Беларуси создана цифровая карта более семи тысяч крупных водных объектов

Из-за изменения климата снизился сток некоторых белорусских рек

В этом году завершается инвентаризация крупных рек, озер, родников и прочих водных объектов Беларуси. Проведение инвентаризации поверхностных водных объектов позволяет оценить их современное состояние, проинформировала начальник отдела поверхностных вод Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Елена ГРОМАДСКАЯ.





Сейчас эти работы уже завершены для трех регионов: Гомельского, Гродненского и Могилевского. По предварительным данным, на июнь инвентаризировали 7545 поверхностных водных объектов Беларуси. Это 2934 водотока (реки и каналы) с площадью водосбора от 30 квадратных километров, 2176 озер площадью водной глади от полукилометра квадратных, 113 водохранилищ площадью водной глади от квадратного километра, 1521 пруд и 801 родник. Кстати, такое внимание родникам уделяют впервые. Ученые определяют их точное местоположение, насколько они обустроены и находятся ли на особо охраняемой природной территории.

Задача исследования – изучение и картирование самых крупных водных объектов (это около 20 процентов от их общего числа). Оставшиеся 80 процентов более мелких планируется изучить в ближайшие пять лет.

В процессе работы создают не просто бумажные карты, как было раньше. За основу берут старую оцифрованную канву 1960-х годов, сравнивают, накладывают изображение сверху – получается многослойная картина. Вся информация попадает в веб-раздел в цифровом виде, используют данные Google-карт, снимки из космоса.

Если среднеевропейская обеспеченность суммарным речным стоком составляет 6 тысяч кубометров воды в год на душу населения, то в Беларуси этот показатель – 6,1. Но при этом он значительно выше, чем в некоторых сопредельных странах, к примеру в Польше и Украине.

Изменение климата, активно проявляющееся в последние 50 лет, ведет к существенным последствиям для водных ресурсов. Некоторые из них видны уже сейчас. Для южной части Беларуси – бассейнов рек Припять, Западный Буг, южной части бассейнов Днепра и Немана – характерно снижение стока практически во все сезоны. Под влияние этого процесса стали попадать некоторые отрасли экономики, связанные с водными ресурсами: сельское хозяйство (при ведении земледелия), водный транспорт, малая гидроэнергетика.