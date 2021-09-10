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В Беларуси создается система общественных инспекторов. Кто ими может стать и чем они будут заниматься

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ № 339 "Об общественных инспекторах", сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.


В соответствии с документом на базе Комитета государственного контроля создается система общественных инспекторов. Ими могут быть граждане Беларуси, достигшие 25-летнего возраста и способные по своим моральным и деловым качествам содействовать контролирующим органам. Общественные инспекторы будут выполнять данные функции на общественных началах в свободное от основной работы или учебы время.

Федерация профсоюзов Беларуси, иные общественные объединения могут вносить предложения о привлечении их членов к работе в качестве общественных инспекторов, в том числе для выполнения социально значимых задач, например мониторинга цен на товары первой необходимости, эффективности использования государственного имущества.

Методическое руководство деятельностью общественных инспекторов будет осуществлять Комитет государственного контроля.

Фото: БЕЛТА
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