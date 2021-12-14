В Беларуси широкая денежная масса за ноябрь увеличилась на 6%

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 декабря составила 52,386 млрд рублей, что по сравнению с показателем на 1 ноября больше на 6%. Такие данные привели в Национальном банке, пишет БЕЛТА.
Объем наличных денег в обороте за ноябрь упал до 4,515 млрд рублей (на 1,07%).
Переводные депозиты возросли на 6,7% и достигли отметки 6,767 млрд рублей.
Денежная масса в национальном определении составила 21,633 млрд рублей, увеличившись за минувший месяц на 3,69%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за ноябрь упал до 1,638 млрд рублей (на 6,5%).
Рублевая денежная масса увеличилась за минувший месяц на 2,9% и сложилась на уровне 23,271 млрд рублей.
Депозиты в иностранной валюте возросли на 8,95%, достигнув 27,744 млрд рублей.
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