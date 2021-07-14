Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июля составила 49,477 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 июня на 0,6%. Такие данные размещены на сайте Национального банка.
Так, объем наличных денег в обороте за июнь увеличился до 4,317 млрд рублей (на 2,8%).
Переводные депозиты увеличились на 6,8%, до 6,164 млрд рублей. При этом переводные депозиты физлиц выросли на 9,5% и составили на 1 июля 3,06 млрд рублей, депозиты юрлиц увеличились на 4,1%, до 3,099 млрд рублей.
Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне 20,026 млрд рублей, увеличившись за июнь на 2,7%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за июнь увеличился до 1,67 млрд рублей (на 5,7%).
Рублевая денежная масса выросла за прошлый месяц на 2,9% и на 1 июля составила 21,696 млрд рублей.
Депозиты в иностранной валюте снизились на 3,3%, составив 26,325 млрд рублей.
Опубликовано:
686
В Беларуси широкая денежная масса за июнь снизилась на 0,6%
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter