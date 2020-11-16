Электронная виньетка для оплаты проезда по дорогам Беларуси станет доступна с 15 декабря, сообщает БЕЛТА.
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Воспользоваться функцией можно будет в национальной электронной системе сбора платы за проезд по платным дорогам страны BelToll. Водители транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, не зарегистрированных на территории государств – членов ЕАЭС, смогут рассчитываться за период пользования платными дорогами с помощью электронной виньетки.
Главное преимущество нового способа оплаты в том, что теперь не нужно будет обращаться в пункт обслуживания BelToll. Альтернатива – покупка электронной виньетки на сайте beltoll.by. Система самостоятельно контролирует соблюдение пользователем правил и порядка оплаты.
– BelToll в постоянном поиске новых идей. Мы стараемся сделать проезд по платным дорогам Беларуси еще более комфортным. Электронная виньетка позволяет избежать таких моментов, как языковой барьер, необходимость обмена валюты других стран на белорусские рубли для пополнения баланса бортового устройства. Новый вариант оплаты удобен и безопасен, особенно для иностранцев в сложившейся эпидемиологической ситуации. Мы надеемся, что новинку по достоинству оценят многие водители – пользователи нашей системы, – поделился менеджер по связям с общественностью и корпоративным связям компании-оператора BelToll Сергей Бурый.
Электронную виньетку можно купить уже с 1 декабря. Будут предлагаться варианты на 15 либо 30 календарных дней и на год. Стоимость составляет 14, 22 и 75 евро соответственно. Оплату нужно будет производить в белорусских рублях по актуальному курсу Национального банка.
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В Беларуси с 15 декабря вводится новый способ оплаты проезда по дорогам
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Фото: Павел КУЗЬМИН