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В Беларуси с 15 апреля устанавливается запрет на лов судака

Запрет на лов судака в связи с его нерестом вводится в Беларуси с 15 марта по 30 мая, проинформировали в Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.


Запрет устанавливается для сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения. «В случае непреднамеренного вылова судака, рыбу необходимо отпустить», — говорится в сообщении.

За незаконный вылов судака в период запрета предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 руб.), возможна также конфискация орудий лова. При этом за каждую особь судака придется возместить причиненный вред по тройной таксе — 18 базовых величин, или 486 рублей. Если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

Нарушением считается в том числе и нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен, без документов, подтверждающих законность владения рыбой.

Источник: gosinspekciya.gov.by/

 

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