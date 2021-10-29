В Беларуси с 1 ноября повышается бюджет прожиточного минимума

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 21 октября 2021 года № 71 на период с 1 ноября этого года по 31 января 2022 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 288,01 рубля, что на 1,6% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября.Отмечается, что это четвертый перерасчет социального норматива в текущем году (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Таким образом, размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его значением, действовавшим с 1 ноября 2020 года, вырос на 11,6%.Размеры БПМ по основным социально-демографическим группам (в ценах сентября): трудоспособное население – 321,22 рубля, пенсионеры – 217,99 рубля, дети в возрасте до трех лет – 180,64 рубля, дети от 3 до 6 лет – 251,26 рубля, дети от 6 до 18 лет – 307,98 рубля.Отмечается, что пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 1,6%.