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В Беларуси с 1 февраля подорожают некоторые марки сигарет

Стоимость некоторых марок сигарет увеличится в Беларуси с 1 февраля, передает БЕЛТА.


Согласно информации Министерства по налогам и сборам, Гродненская табачная фабрика "Неман" на 5-10 копеек повысит цены на некоторые сигареты Pall Mall, на 10 копеек – на некоторые виды Rothmans и Kent.

"Беларусьторг" увеличит стоимость Pall Mall Nano Blue, некоторых видов Davidoff, Richmond, Aroma Rich.

Цены останутся прежними у "Табак-инвест", "Интер Тобакко", "Энерго-Оил".

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальную розничную стоимость табачных изделий.

Фото: pixabay.com
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