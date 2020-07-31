В Беларуси с 1 августа установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц будет равен 413,1 рубля (с 1 мая по 31 июля действовал МПБ в размере 406,04 рубля).Постановлением Минтруда также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере 446,97 рубля; трудоспособного населения – 522,13 рубля; пенсионеров – 404,52 рубля; детей в возрасте до 3 лет – 344,25 рубля; детей в возрасте от 3 до 6 лет – 447,3 рубля; детей в возрасте от 6 до 18 лет – 449,28 рубля.По словам специалистов Минтруда, минимальный потребительский бюджет подразумевает расходы на покупку набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах июня 2020 года распределен так: продукты питания – 49,3%, одежда, белье, обувь – 18,5%, ЖКУ – 8,6%, бытовые услуги, транспорт, связь – 8,7%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения – 8,7%, культурно-просветительные мероприятия и отдых – 1,3%, взносы и платежи – 2,5%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены – 2,5%.Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и используются для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.Сейчас среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек, льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.