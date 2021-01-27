Пилотный проект по апробации нормативного финансирования центров социального обслуживания выполнят в Беларуси в текущем году. Соответствующее постановление Совета Министров от 25 января 2021 года № 34 официально размещено в среду, 27 января, на Национальном правовом интернет-портале.
Пилотный проект запустят в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Нормативное финансирование получат территориальные центры социального обслуживания населения, которые не имеют отделений круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Объем бюджетного финансирования формируется на основе базового норматива в расчете на одного обслуживаемого и будет равен 1777,3 руб.
К базовому нормативу могут применяться корректирующие коэффициенты в зависимости от предоставляемых услуг (социальная адаптация и реабилитация, обеспечение дневного пребывания для инвалидов, обеспечение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, сопровождаемое проживание, социальная помощь на дому).
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
676
В Беларуси реализуют пилотный проект нормативного финансирования центров соцобслуживания
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter