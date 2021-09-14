В Беларуси растет заболеваемость ОРЗ и коронавирусом

Об этом сообщила Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава.





– Этот сезон отмечается ростом заболеваемости ОРЗ и ковидом. Поэтому вакцинация в этом сезоне будет проходить в двойном направлении: против обеих инфекций. И одна и другая прививка важны, ведь одновременный рост заболеваемости может плохо сказаться на здоровье каждого. Если болеть одновременно, то последствия могут быть самые серьезные.

Специалист отметила, что пару месяцев назад наблюдался рост заболеваемости в России, а теперь он отмечается у нас.

– Мы должны приложить усилия, чтобы минимизировать риски и последствия. Кроме вакцинации также обращаю внимание на соблюдение элементарных правил безопасности – ношение масок, социальное дистанцирование и так далее.

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